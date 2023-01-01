أعلنت عدد من إدارات التعليم والجامعات في المملكة تعليق الدراسة ليوم غد، وذلك بناء على تقاير المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الطلبة ومنسوبي هذه الإدارات.

وأعلن مكتب التعليم بالخرمة تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد على أن يكون اليوم الدراسي عن بُعد عبر منصة مدرستي من خلال الفصول الافتراضية في منصة مدرستي على أن يكون تسجيل الحضور للطلبة من خلال منصة مدرستي وكذلك نظام نور.

وعلقت جامعة أم القرى الدراسة الحضورية ليوم غدٍ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما اتخذت جامعة الملك عبدالعزيز قرار التعليق وتحويل الدراسة الحضورية ليوم غد في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد، كما تقرر تعليق الدراسة في كافة فروع جامعة الطائف يوم غدٍ الاثنين على أن يكون الحضور للطلبة عبر منظومة البلاك بورد، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وقررت جامعة طيبة تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ في مقر الجامعة بمحافظة المهد فقط لتكون عن بُعد عبر البلاكبورد.