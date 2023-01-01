تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” خلال عام 2022م من إغلاق 6.824 قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية المتطرفة عبر منصة “تليجرام”.

كما رصد المركز 15.021.951 محتوى متطرف، وإزال 8,494,035 محتوى متطرفاً يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية هي القاعدة وداعش وهيئة تحرير الشام، قامت ببثها عبر 3616 قناة.

وتصدر المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم داعش الإرهابي بـ 4.172.215 محتوى متطرف استخدم في بثها 2.654 قناة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ 3.696.483 محتوى متطرف تم بثه من خلال 703 قناة، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي بـ625.337 محتوى متطرف قام التنظيم باستخدام 259 قناة لنشره.