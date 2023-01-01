أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد أن فريق الطائي لم يغير البوصلة بل هو غير الاتجاهات وأربك البوصلة في الدوري كله “سوى 5 اتجاهات سوى شرق وغرب وشمال وجنوب وطائي” ويكمن ذلك في استمراره في البقاء متمنياً له الاستمرار.

ولفت سمو الأمير في حوار خاص مع برنامج “الراصد” إلى أن الإمارة تتطلع لبرامج خصخصة التعليم العالي، وجامعة حائل لديها قدرة لتكوين مدينة تعليمية كبيرة ولا أقرأ الأعداد بقدر قراءتي لكفاءة الخريج .

وتحدث سمو الأمير عن القطاع الصحي مؤكداً رضاه عن مستوى مباني المستشفيات، أما الكوادر الطبية فتحتاج للتمكين.

وعن رالي حائل أوضح أن ثباته من ثبات المنطقة لأنه اعتمد على التضاريس المميزة دولياً وعمل الكثير للمنطقة وفي أول نسخة لم يكن لدينا دور إيواء واليوم عد ما شئت.

وتابع سموه أنه إذا وجدت قاعدة سياحية مميزة في المنطقة سنضمن استمرارية الترفية لدينا لأن الترفيه جزء من السياحة.

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: الطائي لم يغير البوصلة هو غير الاتجاهات #الراصد pic.twitter.com/IhurCOeCWd — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: نتطلع لبرامج خصخصة التعليم العالي.. وجامعة حائل لديها قدرة لتكوين مدينة تعليمية كبيرة ولا أقرأ الأعداد بقدر قراءتي لكفاءة الخريج #الراصد pic.twitter.com/SvVvhDPWvX — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: راضون عن مستوى مباني المستشفيات.. والكوادر الطبية تحتاج للتمكين#الراصد pic.twitter.com/e0lDqz1Z97 — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: رالي حائل اعتمد على التضاريس وعمل الكثير للمنطقة وفي أول نسخة لم يكن لدينا دور إيواء #الراصد pic.twitter.com/fJniAdQ1iy — الراصد (@alraasd) January 1, 2023