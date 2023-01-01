أكد أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد أن أبناء الوطن أين ما وجدوا يكونوا متميزين في أداء عملهم.

وقال الأمير عبدالعزيز في حوار خاص مع برنامج الراصد “أعطه شبرا من الأرض وارسم له الطريق وعلمه أين ومتى وكيف وستكتشف أنه سيتعدى حتى رسمتك ويضيف ويبدع ويتألق” .

وأضاف قائلاً : أنا أزعل حينما يقال “هناك عوالق في الهواء” تراب الوطن ليس عوالق فهو تراب غالي وحب حائل امتداد لحب الوطن .

وتطرق أمير منطقة حائل في لقائه إلى موضوع مطار حائل قائلاً أن وزير النقل صرح بأن المطار من ضمن اهتماماته وتمنى أن يستمر هذا الاهتمام منوهاً بأن الطرق في حائل هي الأولى على مستوى المملكة.

وأردف سمو الأمير أن الطلب على الإسكان في منطقة حائل كبير والوزارة تعمل وهناك حراك .

وشدد الأمير عبدالعزيز على أن العمق التاريخي لحائل يمتد لـ 350 ألف سنة ويطمح من الجهات المعنية تجسيد ملاحم ثقافية تحتضنها المنطقة.

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: والله العظيم لم أتعامل مع ابن الوطن إلا وكان متميزا "فقط أعطه شبرا من الأرض"#الراصد pic.twitter.com/OgBPJvAshT — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: أزعل حينما يقال "هناك عوالق في الهواء" تراب الوطن ليس عوالق وحب حائل امتداد لحب الوطن #الراصد pic.twitter.com/DIb8m8h24m — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: وزير النقل صرح بأن مطار حائل من ضمن اهتماماته ومن خلال الراصد أتمنى أن يستمر هذا الاهتمام #الراصد pic.twitter.com/IWKIK6iEfu — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: الطرق في حائل هي الأولى على مستوى المملكة #الراصد pic.twitter.com/9DZ0okoDOc — الراصد (@alraasd) January 1, 2023

فيديو | أمير منطقة حائل عبد العزيز بن سعد: الطلب على الإسكان لدينا كبير والوزارة تعمل وهناك حراك #الراصد pic.twitter.com/H74Myl1kBT — الراصد (@alraasd) January 1, 2023