أعلن الداعية المصري المثير للجدل عبد الله رشدي، عن وفاة زوجته أمس السبت، موضحا أن خطأ طبيًا أثناء تخديرها وتجهيزها للعملية الجراحية تسبب في وفاتها.

وأشار رشدي إلى إن جرعة زائدة من بنج التخدير أدت إلى فشل في وظائف الكلى وتوقف عضلة القلب.

وتقدم رشدي إلى جهات الأمن المصرية، ببلاغ اتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة “خطأ طبي.

وقال رشدي: “انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ 15 سنة؛ كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية؛ مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله”.

وفي سياق منفضل كانت فتاة عراقية تدعى جيهان جعفر، اتهمت الداعية المصري بالاغتصاب، موضحة أنه تزوجها شفهيًا بدون كتابة عقد مستعينًا بشهود على الزواج على الجوال.

وأوضحت أن عبدالله رشدي أقنعها بعقد الزواج، مؤكدًا أنه حلال حتى يستطيعا الجلوس والتحدث سويًا لأن حديثهما سويًا يعتبر خلوة، ثم تعدى عليها.