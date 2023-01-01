استأجر إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين كلبًا لحراسة الميدالية الذهبية التي حصل عليها بعدما نال مع منتخب بلاده لقب كأس العالم الشهر الماضي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” فإن إيميليانو مارتينيز استأجر كلبًا بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني لحراسة الميدالية الذهبية، ويصل وزن هذه الحيوانات الشرسة إلى 30 كغم وقد تم نشرها من قبل الجيش البريطاني وقوات البحرية الأمريكية في مناطق القتال.

ونقلت الصحيفة عن متعاملين مع هذا النوع من الكلاب أنها قوية وسريعة وشرسة ومخلصة.

وسيحمي الكلب منزل عائلة إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا.