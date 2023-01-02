قال مهند الكلش، مؤسس منصة سايبر إكس، إن عمل مسح ضوئي “سكان” على قائمة الطعام “منيو” أو باركود معين خطر على الحسابات الشخصية.

وأضاف أنه من المحتمل أن يقوم أحد الأشخاص بوضع ملصق مع الباركود الأساسي وعندما يتم مسح الباركود يتم توجيه الشخص لصفحة أخرى غير “المنيو” ويخترق حساباته وبياناته الشخصية.

وشدد على ضرورة الانتباه لمثل هذا الأمر حفاظا على حساباتهم وبياناتهم.