تكشفت معلومات عن موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض من أجل الانضمام إلى صفوف نادي النصر بعد التعاقد معه.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن رونالدو سيصل إلى الرياض عند الساعة 11 مساء الإثنين عبر صالة الطيران الخاص برفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين.

كما أنه سيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، تمهيدًا لتقديمه في مرسول بارك الثلاثاء.

ومن المقرر أن رونالدو سيخضع لكشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة، وفقا لـ”صحيفة الرياضية”.

وبحسب المصدر فإنه سيتم تقديم الدون في حفل عالمي في “مرسول بارك” كما حدث معه عندما تعاقد مع ريال مدريد الإسباني في عام 2009، كما سيتم طرح تذاكر لهذه الحفل خلال أيام.