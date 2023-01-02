توقع استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي المهندس عبد العزيز الياقوت، ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها والبيض في عام 2023.
وقال عبد العزيز الياقوت، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى التضخم، وربما قطاع الدواجن يخف قليلا.
وأوضح أن قطاع اللحوم يعاني من ناحية المصاريف وارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن المربي لا يوجد له مجال للتوسع.
فيديو | استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي م. عبد العزيز الياقوت:
من المتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها والبيض في العام 2023.. وقطاع اللحوم يعاني من ناحية المصاريف وارتفاع أسعار الأعلاف #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/yhvcXAxqo4
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 1, 2023
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