توقع استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي المهندس عبد العزيز الياقوت، ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها والبيض في عام 2023.

وقال عبد العزيز الياقوت، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى التضخم، وربما قطاع الدواجن يخف قليلا.

وأوضح أن قطاع اللحوم يعاني من ناحية المصاريف وارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرا إلى أن المربي لا يوجد له مجال للتوسع.