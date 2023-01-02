تصدر محيط ميناء جدة الإسلامي، بتسجيل أعلى كمية أمطار شهدتها محافظة جدة، مساء أمس الأحد.
وكشف المركز الوطني للأرصاد عن إحصائية المواقع الأكثر تسجيلا لهطولات الأمطار في محافظة جدة:
١- مطار الملك عبد العزيز 4.8 ملم
٢- مدينة الملك عبد الله الرياضية 1.6 ملم
٣- المبنى الرئيسي (حي الورود) 51.8 ملم
٤- بلدية أبحر (حي البساتين ) 1.0 ملم
٥- بلدية المطار ( حي الربوة) 4.2 ملم
٦- بلدية جنوب جدة 14.4 ملم
٧- الجامعة 44.6 ملم
٨- بني مالك 57.0 ملم
9- ميناء جدة الإسلامي 83.4 ملم
10- حي الروضة 10.8 ملم
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