تصدر محيط ميناء جدة الإسلامي، بتسجيل أعلى كمية أمطار شهدتها محافظة جدة، مساء أمس الأحد.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن إحصائية المواقع الأكثر تسجيلا لهطولات الأمطار في محافظة جدة:

١- مطار الملك عبد العزيز 4.8 ملم

٢- مدينة الملك عبد الله الرياضية 1.6 ملم

٣- المبنى الرئيسي (حي الورود) 51.8 ملم

٤- بلدية أبحر (حي البساتين ) 1.0 ملم

٥- بلدية المطار ( حي الربوة) 4.2 ملم

٦- بلدية جنوب جدة 14.4 ملم

٧- الجامعة 44.6 ملم

٨- بني مالك 57.0 ملم

9- ميناء جدة الإسلامي 83.4 ملم

10- حي الروضة 10.8 ملم