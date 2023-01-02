علق عبدالله طلال مداح، على فكرة وجود مسلسل تلفزيوني يروي قصة والده رغم صعوبة الصياغة واختيار المواقف، قائلا إنه يعتبر مطلوباً.

وحول بيع أرشيف والده الغنائي أسوة بفنان العرب محمد عبده، أوضح أنهم لم يصلوا لقرار أو فكرة بهذا الشأن، وأنه لم تتم مناقشة العروض المقدمة لعدم جديتها.

وأشار إلى أنه تم إلى الآن رفض عرضين لشركتين بسبب التقنيات المستقبلية، وطبعاً يهمنا وجود أرشيف المرحوم بين جمهوره، وفق عكاظ.

وتابع: كلنا متحمسون لليلة الخاصة بالوالد، والتنسيق لها سيكون متميزاً، مبينا أنه في ليلة طلال مداح ستعرض بعض من مقتنياته الكثيرة والمتنوعة من كل أشيائه وصوره.