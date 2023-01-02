توقع الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن تسفر المصالحة في 2023 بين روسيا وأوكرانيا عن بقاء 75% من الأراضي التي ضمتها روسيا.

وأوضح ضاحي خلفان، أن تبقى لدى روسيا بينما 25% من منها يؤول إلى أوكرانيا، مشيرا:”على هذه النسب يؤيد الغرب عملية السلام”.

وكان ضاحي خلفان ذكر في تصريحات سابقة:”أمريكا تريد التقارب مع الصين ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك كما تريد هي فقصدها عزل روسيا والصين ستكتشف تلك النوايا”.