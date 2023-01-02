كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن شروط خدمة نقل الكفالة إلكترونياً تتضمن تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة “أبشر”، إضافة إلى موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر المنصة خلال 7 أيام.

وتشمل الشروط خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية، وألا يكون العامل المنزلي مسجلاً في النظام “مُتغيب عن العمل”، كما أن أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.