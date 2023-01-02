قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الإثنين هو آخر نجم من نجوم المربعانية وهو ‘‘الشولة‘‘وَهو النجم الثالث ويستمر لـ13 يوماً.

وأشار عبدالعزيز الحصيني:”فيها اسْتِمْرَار البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري،خَاصَة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى”.

ولفت:”فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية، ويوافق دخول الشولة هذا العام حالة جوية ممطرة بوسم ‎مدرار وهي ‎الحالة الممطرة التاسعة لموسم 1444هـ.

وتابع:”يرافق الحالة الممطرة رياح أصلها قطبي باردة تكون سبب في استمرار الأجواء الباردة الماطرة على معظم أنحاء المملكة ومعظم دول الخليج مع فرصة لهطل ثلجي على شمال المملكة”، مشيرا:”حالة ‎مدرار متوقع استمرارها أيام عدة متوقع أن تعيش معظم مناطق المملكة ودول الخليج أجواء ماطرة باردة وضباب ونفيض مع أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد وفرصة سيول على معظم المملكة مع تقارب في درجات الحرارة بين الصغرى والكبرى خاصة الشمالية والوسطى”.