كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة في عدة تخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي تطوير تنظيمي.
(Organizational Development Specialist)
– درجة البكالوريوس في علم النفس التنظيمي أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمتخصص في التطوير التنظيمي.
– مهارات تواصل شخصية وكتابية وشفوية استثنائية، وغيرها.
2- مطور Flutter.
(Flutter Developer)
– أكثر من 3 سنوات من الخبرة في تصميم وبناء وصيانة تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة.
– خبرة عملية قوية في أدوات وبيئات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، وغيرها .
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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