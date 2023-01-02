كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة في عدة تخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي تطوير تنظيمي.

‏(Organizational Development Specialist)

– درجة البكالوريوس في علم النفس التنظيمي أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمتخصص في التطوير التنظيمي.

– مهارات تواصل شخصية وكتابية وشفوية استثنائية، وغيرها.

2- مطور Flutter.

‏(Flutter Developer)

– أكثر من 3 سنوات من الخبرة في تصميم وبناء وصيانة تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة.

– خبرة عملية قوية في أدوات وبيئات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، وغيرها .

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .