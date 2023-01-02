كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف اختبارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القياس والتقويم، أو العلوم التربوية)، أو تخصص ذو علاقة بالدراسات التربوية، ويفضل شهادة الماجستير، وأخصائي أول رقابة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو إدارة أعمال)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 1 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة المقيمين المعتمدين