أعرب حسين عبد الغني لاعب النصر السابق، عن رأيه في تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتًا أنه لن يضيف للنصر فنيًا.

وقال عبد الغني خلال لقائه على SBC : “الهدف من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير فني”، مُشيرًا إلى أنه لأهداف أخرى أكثر من مجرد مباراة أو بطولة.

وأضاف: “نحن نتحدث عن لاعب عالمي، وبصراحة يعجبني التوجه الحالي باستقدام نجوم كبار للأندية السعودية لخدمة الدوري كسمعة وكأداء. ”

وتابع: “رونالدو لن يضيف للنصر فنيًا، ولكن يبقى كل شيء وارد معه، فهو لاعب كبير ويحب التحديات، ومن الممكن أن يأتي وينفجر ويكسر الدنيا “.

وأنهى عبد الغني حديثة قائلاً: “هناك أمثلة على نجوم جاءت من دوريات كبيرة ولم ينجحوا في المملكة، ولا أتحدث عن كريستيانو رونالدو كلاعب”، مؤكدًا أنه نجم عالمي كبير وغني عن التعريف.