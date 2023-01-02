رفعت شركة California Property Trust، مالكة المبنى الذي يضم مقر “تويتر” الرئيسي، دعوى قضائية ضد الشركة التي يملكها إيلون ماسك بسبب تخلفها عن دفع الإيجار البالغ 136250 دولارا.

وأخطرت الشركة “تويتر” في 16 ديسمبر بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق 30 من مبنى Hartford ، الواقع في 650 California Street في سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون خمسة أيام.

وفي شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، قالت California Property Trust إن “تويتر” فشلت في الامتثال للأمر، فيما توقفت “تويتر” لأسابيع عن دفع الإيجار في جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف.