أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية أن احتياطياتها من النفط في منطقة القطب الشمالي، تبلغ نحو 7.3 مليار طن.

وأشارت الوزارة إلى أنه في عام 2022، تم اكتشاف 37 حقلًا يتضمن رواسب هيدروكربونيات، و130 حقلًا لرواسب المعادن الصلبة في المنطقة.

وأفادت الوزارة بأنه من المتوقع أن تزداد موارد الذهب في عام 2022 بمقدار 158 طنًّا، والنحاس بمقدار 1.3 مليون طن، والزنك بمقدار 2.4 مليون طن، والرصاص بمقدار مليون طن، والفضة بمقدار 2.5 ألف طن، بينما الهيدروكربونات بمقدار 4.3 مليار طن من الوقود المرجعي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك في تصريحات سابقة:” أن موسكو ستنتج مثل هذه الكميات حتى في ظل الحظر النفطي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر.