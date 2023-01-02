تعد شركة رولز رويس واحدة من أبرز شركات تصنيع السيارات الفارهة حول العالم، حيث تمكنت من اطلاق الكثير من الطرازات الفاخرة، التي يفضلها عدد كبير من الأثرياء والمشاهير.

ونالت رولز رويس كولينان اعجاب شركة تعديلات السيارات كيفاني، لتضع بعض اللمسات المميزة على طريقتها الخاصة لهذه النسخة، والتي جاءت باسم كيفاني إديشن، حيث استخدمت حزمة كربون ايرو، بالاضافة إلى شريط مدمج باضاءة LED.

وحصلت الرفارف الجانبية للسيارة رولز رويس كولينان المعدلة على زيادات، بالاضافة إلى وجود عتبات جانبية متصلة بالرفارف إلى حد كبير، وبعض اللمسات الكربونية، وزجاج معتم.

وتستمد السيارة قوتها من محرك صاحب الـ 12 اسطوانة طراز V، سعة 6700 سي سي، مقترن بشاحن توربيني، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الرباعي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.