أكد المختص في الاقتصاد الرياضي محمد الجويعد، أن وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر سيؤثر على أسعار التذاكر ومع ذلك ستنفذ جميعها.

وقال محمد الجويعد، عبر برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك إقبالا كبيرا من الشباب الصغار على المدرجات لرؤية رونالدو مما سينعكس على أسعار التذاكر.