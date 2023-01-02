أكد المختص في الاقتصاد الرياضي محمد الجويعد، أن وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر سيؤثر على أسعار التذاكر ومع ذلك ستنفذ جميعها.
وقال محمد الجويعد، عبر برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أنه سيكون هناك إقبالا كبيرا من الشباب الصغار على المدرجات لرؤية رونالدو مما سينعكس على أسعار التذاكر.
فيديو | المختص في الاقتصاد الرياضي محمد الجويعد: وجود كريستيانو مع النصر سيؤثر على أسعار التذاكر ومع ذلك ستنفذ جميعها pic.twitter.com/TAQr1foDjb
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 1, 2023
نعم وجود رونالدو مع النصر سيؤثر على أسعار التذاكر