قام رجل بريطاني عاشق للطعام بتناول 124 وجبة من الكباب خلال شهر واحد، مسجلاً بذلك مستوى قياسيا من اللحوم التي التهمها، حيث إنها تحتوي على نحو ربع مليون سعرة حرارية.

ويُشار إلى أنه أصيب في نهاية المطاف بضرر “نفسي وجسدي” بعد تناوله هذه الكمية من اللحوم التي تحتوي على نحو 250 ألف سعرة حرارية.

وقال: “لن أفعل ذلك مرة أخرى، لقد استمتعت بالطعام، لكنه يؤلمني جسدياً، لقد شعرتُ بالحماقة، لا أحصل على أي فاكهة، ولا خضراوات، ولا تغذية، لم أستطع أكل أي شيء آخر.”

ويُذكر أن ديس بريكي “تحدي الأكل الملحمي” في الأول من ديسمبر الماضي، وسافر إلى متاجر الكباب المختلفة كل يوم بحثاً عن أطباق اللحوم الملفوفة، وكان حريصاً على عدم تناول أي طعام طوال اليوم حتى يكون لديه متسع لوجبات الكباب التي فرض على نفسه التهامها في المساء.