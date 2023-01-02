أثار خبر وفاة زوج البلوغر المصرية مريم جودة، فزع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صدمة المفاجأة.

وكانت البلوغر مريم جودة قد نشرت عبر صفحتها الخاصة في “فيسبوك” وكذلك “تيك توك”، جلسة تصوير ليلة رأس السنة مع زوجها احتفالًا بقدوم العام الجديد.

وعلقت على الصور بالقول: “الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة، عايزة اقولك أن دي أحلي رأس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض، ويارب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت.. أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئًا من روحي لا أستطيع اابتعاد عنه، ‏رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دمت لي كل العمر”.

وأعلنت في اليوم التالي وفاة زوجها بعد مشاركتها صورهما معًا، الأمر الذي صدم نشطاء السوشيال ميديا، لأنه لم يمر سوى ساعات قليلة بعد مشاركتهما الصور معًا.