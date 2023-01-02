وثق مقطع فيديو، قيام شاب باللحاق بسائحة إسرائيلية، ولما وصلت إلى آلة بيع التذاكر آليا في محطة معروفة باسم Termini المركزية في روما، لتشتري واحدة تستقل بها القطار إلى المطار لتعود إلى تل أبيب، انقضّ عليها بسكين وطعنها في بطنها وظهرها، ثم لاذ فرارا من المكان وتركها تصرخ وتستغيث.

وقالت التقارير، أنه لم تذكر الشرطة ما يفيد عن السائحة سوى أن عمرها 24 عاما، وكانت تحمل حقيبة ظهر حمراء على كتفيها، فيما كان رأس الطاعن مغطى بقبعة سوداء، وبيده كيس أزرق من النايلون، ولحق بها في العاشرة إلا ربعا مساء السبت الماضي، فلف ذراعه حول عنقها من الخلف وهي تشتري تذكرتها، ثم طعنها في أعلى بطنها وبظهرها من الجانب.

ووصلت سيارة إسعاف، نقلت المطعونة إلى مستشفى، ليجد الأطباء أن “حالتها حرجة بعض الشيء، بسبب تمزق قليل بكبدها، ومثله في الرئة، لكن بشكل أقل خطورة، يجعل وضعها مستقرا”.