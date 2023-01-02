شهد سجن في سيوداد خواريز في المكسيك على الحدود مع الولايات المتّحدة، هجوما مسلحا نتج عنه مقـتل 14 شخصا على الأقلّ، بينهم 10 عناصر من الأمن ومراقبة السجون، بالإضافة لإصابة 13 آخرين، وفرار ما لا يقلّ عن 24 سجينًا، وتوقيف 4 أشخاص.

وصرح مكتب المدّعي العام في ولاية تشيواوا، أن الهجوم نُفّذ عندما وصل مسـلّحون في عربات مصفّحة وفتحوا الـنار على الحرّاس في الوقت الذي كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم لمناسبة العام الجديد.

وأشار إلى أن الهجوم استهدف تسهيل هروب مجموعة سجناء، فيما قام بعض السجناء بإثارة شغب داخل السجن عبر إشعال أغراض عدة والاشتباك مع الحراس، وتم خلال ذلك إطلاق النـار ما أثار الهلع في نفوس السكان خارج السجن، لكن قوات الأمن نجحت في السيطرة على الوضع بعد نحو خمس ساعات من الهـجوم.