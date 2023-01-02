شهدت محافظة سوهاج بمصر جريمة قتل بشعة حيث تجرد رجل من كل معاني الإنسانية، وأقبل على قتل مزارع وحفيدته، بعدما تقدم للزواج من الحفيدة وتم رفضه.

وتفصيلاً، اشترى المتهم مخدرًا من إحدى الصيدليات ووضعه للمجني عليهم في طعامهم وشرابهم وبدأ في ذبحهم جميعًا، مؤكدًا على قدرته على ارتكاب جريمة قتل أشخاص أكثر في حال وجود أكثر من شخص في المزرعة، انتقامًا لرفضه عندما تقدم للزواج .

ووجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في الاعتداء على إحدى الضحايا، وحيازة سلاح أبيض في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وتم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة.

وحددت المحكمة جلسة للاستماع، وخلالها قضت بإعدام المتهم وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.