يأتي الموديل الجديد من السيارة جيتور X70 بلس بعدة مميزات، وهناك 6 أسباب لشراء جيتور X70 بلس 2023

-محرك اقتصادي

-سيارة مناسبة للعائلة ضمن فئة الاس يو في، بتصميم خارجي يتميز بالفخامة حيث تم تطعيم الكثير من الأجزاء بالكروم، مع شبك أمامي أنيق مرصع بالنجوم، مع مصابيح حادة التصميم.

-الزجاج الخلفي مصنوع من طبقة معدنية بطريقة الحشو، لتوفير نفاذية للضوء بنسبة 70%، مما يحسن الخصوصية ويعزل الإشعاع بشكل أكبر.

-تتمتع السيارة بفتحة سقف بانورامية 1.1 متر، مع مقابض الأبواب الخارجية من الكروم، والمرايا الخارجية كهربائية قابلة للطي، وجنوط عجلات ألومنيوم مقاس 20 بوصة.

-7 مقاعد مريحة من الجلد، تكفي لـ 5 أشخاص بالغين ومقعدين في الخلف للأطفال، ويأتي مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا في 6 وضعيات، ومقعد الراكب الأمامي يدويًا في 4 وضعيات، ومقاعد خلفية قابلة للطي.

-شاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وفتحات تهوية خلفية، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 8 سماعات.

محرك جيتور X70 بلس موديل 2023

زودت سيارة جيتور X70 بلس موديل 2023 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة قدرها 194 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج بـ7 سرعات، مع صرفية وقود 13.6 كم/لتر.

سعر جيتور X70 بلس 2023

تتوفر سيارة جيتور X70 2022 بلس موديل 2023 في فئة واحدة فقط، بسعر يصل إلى 108,778 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.