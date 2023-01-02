أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف قانونية شاغرة لذوي الخبرة في مدينة الرياض،خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي التحقيق:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- رئيس وحدة التمثيل القضائي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي أول الإنفاذ والامتثال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
1- أخصائي التحقيق: هنا
2- رئيس وحدة التمثيل القضائي: هنا
3- أخصائي أول الإنفاذ والامتثال: هنا
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