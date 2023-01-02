أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف قانونية شاغرة لذوي الخبرة في مدينة الرياض،خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي التحقيق:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2- رئيس وحدة التمثيل القضائي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي أول الإنفاذ والامتثال:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- أخصائي التحقيق: هنا

2- رئيس وحدة التمثيل القضائي: هنا

3- أخصائي أول الإنفاذ والامتثال: هنا