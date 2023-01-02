أوضحت المستشارة الأسرية الدكتورة نجوى الثقفي، اليوم الاثنين، المقصود بصيام الدوبامين وكيفية تطبيقه بالطريقة الصحيحة.

وقالت الدكتورة نجوى الثقفي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه في ذلك النظام ينقطع الشخص لفترات عن متابعة السوشيال ميديا ووسائل التقنية، وهو أي امتناع عن أي شيء ممتع لفترات معينة؛ ليقل إفراز هرمون السعادة عن العودة لتلك الأشياء.

وأشارت إلى أن الطريقة الصحيحة لتطبيق هذا الصيام، هي التقليل بشكل متدرج في متابعة وسائل التقنية، حتى يبدأ الإنسان في الشعور بمتعة أقل عند استخدام تلك الوسائل.