أوضح استشاري طب كبار السن وطب الأعصاب السلوكي والخرف، الدكتور وليد الكريدي، العوامل التي أدت إلى تغير متوسط العمر للإنسان خلال السنوات الأخيرة، لافتًا أن علاج الصرف الصحي والأدوية والتطعيمات هي التي أدت إلى تحسين فرص الحياة عند الأشخاص.

وقال “الكريدي” خلال لقائه على برنامج صباح السعودية:” أن هذا الاهتمام الكبير من وزارة الصحة هو الذي يساعد في تطوير وتحسين متوسط العمر بالإضافة إلى الحروب .”

وأضاف:” أنه تم اكتشاف مُركب كيميائي يكافح الشيخوخة”، مُشيرًا إلى أن هذه بدائل طبيعية للمحافظة على الشباب.”

ومن جانبه، أشار إلى أن مصطلح الشيخوخة مرتبط دائمًا بفئة كبار السن ،ولكن هناك شيخوخة مُبكرة تُصيب الصغار، بسبب وجود مرض نادر، إلى جانب المدخنين فهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشيخوخة.

#صباح_السعودية | ما العوامل التي أدت إلى تغيّر متوسط العمر للإنسان خلال السنوات الأخيرة؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/PUOKxH9N3I — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 2, 2023