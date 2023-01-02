أصبح 8 لاعبين في نادي “رويال بريتيش ليجون إف سي” في شيفيلد، الانجليزي جنوب مقاطعة يوركشاير بإنجلترا آباء في نفس العام منذ بداية 2022 وحتي ختامه حيث يستقبلون عام 2023م بأطفالهم الرضع للمرة الأولى، معًا .

وأوضحت مجموعة من الصور الرائعة أغلبية أعضاء فريق Royal British Legion FC آباء للمرة الأولى باستثناء لاعب واحد منهم.

وأظهرت الصور الآباء لاعبي كرة القدم واقفين من الأكبر للأصغر عمرًا حسب تريب ولادته بالعام الماضي، بالإضافة إلى الشعور الكبير والمشترك بالسعادة على وجه الـ 8 لاعبين بالنادي الإنجليزي قبل عيد الميلاد مباشرة.

وفي السياق، رُزق المدير المساعد بالنادي الإنجليزي ديف آدامز ، 41 عامًا ، بطفله “جاكسون” في 1 مايو ، بينما أصبح المدير آدم تود، 36 عامًا ، أبًا لإيدي في 19 ديسمبر، كما كان لدى ميتش سافاج ، هداف الفريق ، البالغ من العمر 33 عامًا ، طفلان بالفعل ، لكنه شعر بسعادة غامرة أيضًا بطفله “ليني” المولود في 12 نوفمبر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قائد الفريق، جوش سافاج ، 29 عاما ، مع إلياس ، المولود في 10 يوليو ، ولاعب الوسط آش جراي ، 30 عاما ، مع طفله أوتيس ، المولود في 2 سبتمبر، كما رحب لاعب الوسط آدم سيمبسون ، 35 عامًا ، بجاك المولود في 13 أكتوبر، والمدافع مات بروك ، 35 عامًا ، بمولوده آدا المولودة في 7 نوفمبر.