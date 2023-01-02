بالفيديو.. “المواصفات”: تطبيق “تأكد” يسهم في معرفة مدى سلامة الموقد الناري

أكد متحدث هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، اليوم الاثنين، أن تطبيق “تأكد” يسهم في معرفة ما إذا كان الموقد الناري يفتقد إلى إجراءات السلامة أو مصمم بطريقة مهنية مطابقة لمعايير المقاييس والجودة.

وقال المهندس وائل الذياب، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أنه يجب أن تتأكد أن الموقد حاصل على علامة الجودة، وقد يكون ذلك عبر تطبيق “تأكد” بتمرير “QR” كود.

وأشار إلى أن هناك أنواع مختلفة من السخانات، ومنها السخانات الفورية التي يكون حجمها صغير ولا تستدعي لتخزين مياه فهي تسخن المياه بشكل مباشر وقد تساهم في التوفير أكثر من السخانات التقليدية، وكذلك هناك سخانات بالمضخات الحرارية، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية.