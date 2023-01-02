يحذر مختصون مؤخرا من متابعة الأطفال لشخصية كرتونية مرعبة تظهر عبر اليوتيوب، وهي عبارة عن دبدوب لونه أزرق ولديه أسنان حادة للغاية، تعرف تلك اللعبة باسم هاجي وجي ، والتي تظهر بشكل مفاجئ للأطفال أثناء تصفح هاتفهم ويمكن تحميلها بسهولة.

وتشجع هذه اللعبة على العنف والأذى، حيث تظهر فيها شخصية مخيفة تغني عن القتل وتطلب من الأطفال التقاط أنفاسهم الأخيرة.

وتمثل هذه اللعبة خطرا كبيرا حيث تشجع على القتل فقد يتأثر الأطفال بشكل كبير خاصة مع قلة التواصل مع الأهل.