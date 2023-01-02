أوضح عضو الجمعية السياحية للمرشدين السعوديين عويد العنزي، أن المتوسط الشهري للمرشد السياحي يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 8 آلاف، لافتًا أن هناك من يجني أكثر بحسب عطائه.
وقال العنزي خلال مداخلة على برنامج “اليوم المُذاع” على قناة الإخبارية:” إذا كانت اللغة لديك لغة أجنبية ثانية جيدة يمكنك التقدم على موقع وزارة السياحة وتطلب الترخيص المناسب في هذا المجال “، مُشيرًا إلى أن منظمين الرحلات لهم تراخيصهم الخاصة بهم .
وأضاف:” أن منظم الرحلة يجب أن يكون مع مرشد سياحي، لما لديه من مهارات”، مؤكدًا أن المرشد السياحي النشيط الذي يوجد لديه معلومات كثيرة ويعرف كيف يسوّق لنفسه يكون دخله جيد جدًا .
فيديو | عضو الجمعية السياحية للمرشدين السعوديين عويد العنزي:
المتوسط الشهري للمرشد السياحي يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 8 آلاف.. وهناك من يجني أكثر بحسب عطائه#برنامج_اليوم pic.twitter.com/1ntuyWRnwv
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 2, 2023
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