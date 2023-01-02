تجاهلت السيدة الأولى الجديدة في البرازيل ممثلي إيران وتعمدت عدم مصافحتهم، وذلك خلال تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

و أظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع سيدة البرازيل الأولى روزانجيلا دا سيلفا، الشهيرة بـ”جانجا”، وهي تبتعد إلى الوراء حتى لا تصافح ممثل إيران، في تجاهل واضح، وبعد مغادرتهم المنصة تعود بهدوء إلى يمين زوجها لمصافحة باقي المهنئين.

وتم تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الكونغرس في العاصمة برازيليا وسط “مد أحمر” من أنصاره.