يعد هاتف Samsung Galaxy A53 5G من بين أبرز الأجهزة الجوالة التي أثارت اهتمام عشاق التقنية في عام 2022، كونه بالنسبة للهواتف من نفس الفئة السعرية يقدّم مواصفات ممتازة.

وأوضحت التقارير، أن المميز في الهاتف المذكور هو مقاومته للماء والغبار وفق معيار IP67، الأمر الذي قلما يلاحظ في الهواتف التي تباع بأسعار شبيهة، فضلا عن مكبرات الصوت الممازة التي حصل عليها، وتقنياته التي تمكنه من العمل بشكل سريع وسلس مع شبكات 5G، وشاشة الـ AMOLED التي جاءت بتردد 120 هيرتزا، إضافة إلى بطاريته بسعة 5000 ميلي أمبير.

وكان هاتف Sony Xperia 1 IV، ضمن القائمة حيث حصل على هيكل بتصميم أنيق، وصنع من مواد ذات جودة عالية، فضلا عن كاميراته التي تمتعت بمعدل تقريب كبير للّقطة مع الحفاظ على الجودة العالية للصورة.

وتضمنت القائمة، هواتفGalaxy A33، Galaxy A13، و Galaxy A23، الأمر الذي يثبت النجاح التي حققته سامسونغ بتطوير سلسلة أجهزة Galaxy A ذات الأسعار المنافسة، وشملت القائمة أيضا هواتف Poco F4 و F4 GT، و vivo X80 Pro التي قدمت لمستخدميها مواصفات ممتازة وطرحت بأسعار منافسة.