قامت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باختطاف الناشط واليوتيوبر اليمني أحمد علاو من أحد شوارع العاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وجاء ذلك عقب أيام من اختطاف اليوتيوبر مصطفى المومري والصباحي والناشط أحمد حجر.

وقالت مصادر صحفية:” أن الناشط علاو اختطف بعد قيامه بكشف فساد وجرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية وإعلانه التضامن مع المختطفين الذين يقبعون في سجونها.

والجدير بالذكر أن عدد من الإعلاميين والناشطين القاطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، قاموا بحملة لكشف جرائم وفساد وحالة الجوع والفقر التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، في حين أن قيادات الميليشيا تصرف الأموال ببذخ وترفض حتى صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة وبقية الإيرادات التي تتحصلها لصالحها الشخصي.