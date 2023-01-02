أعلنت شرطة ولاية كوينزلاند، عن تصادمت مروحيتان الإثنين فوق شاطئ في أستراليا ما أدى إلى إصابة ركاب ووفاة 4 أشخاص.

وأفادت الشرطة بأن المروحيتين كانتا تقلان 13 شخصاً وإن 4 أشخاص قتلوا في الحادث، بينما هناك 3 في حالة حرجة، و6 مصابين بإصابات خفيفة.

وقالت وسائل إعلام أسترالية أن المروحيتين تعودان لشركة سياحية خاصة.

ووثق مقطع فيديو لحطام من مروحيتين منثور على الرمال بالقرب من “ماين بيتش”، أحد الشواطئ الشمالية لمدينة غولد كوست في كوينزلاند.

والجدير بالذكر أن السلطات أغلقت طريقاً ساحلياً يؤدي إلى موقع التصادم، فيما انتشرت فرق الإسعاف في المكان.