أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق، أهم الحوادث الكونية التي ستحدث في عام 2023.
وقال الزعاق :” عام 2023 سيشهد خسوفين وكسوفين. يوم الخميس 20 إبريل سيحدث كسوف خليط للشمس، ولا يشاهد في سماء المملكة، ويوم السبت 14 أكتوبر سيحدث كسوف حلقي للشمس ولا يشاهد في المملكة أيضًا”.
وأضاف “يوم الجمعة 5 مايو سيحدث خسوف كاذب للقمر، ويشاهد في سماء المملكة، ويوم السبت 28 أكتوبر سيحدث خسوف جزئي للقمر وسيشاهد في سماء المملكة.
تعرف على تواريخ أهم 4 حوادث كونية في 2023.
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#السعودية#نشرة_الرابعة @dralzaaq pic.twitter.com/oRaSQ5p7lH
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 1, 2023
كيف للقلب الحي أن يموت مع موات صاحبه
الموات المفروض عليه أو الملعوب عليه والمحفور له كقبر لا يليق بقلب ينبض،بالحياة
ألا ما بعد القبح غير القهر
القهر على العمر والعمل والجد والاخلاص
كل شيء تم قبره
عمدا
أو جهلا
لا يهم
” ولا تهنوا ولا تحزنوا ”
اللهم عليك بالظالمين وعليك بكل هماز مشاءٍ بنميم
اللهم احفظ علينا عقولنا واحفظ لنا تاريخنا من ملطخي الحياة بقطع من عذاب القهر والترويع
ظواهر ربانية و ليست كونية فسبحان الخالق الخلاق لا في الأرض ولا في الآفاق !! قال تعالى (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار).