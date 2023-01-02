أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق، أهم الحوادث الكونية التي ستحدث في عام 2023.

وقال الزعاق :” عام 2023 سيشهد خسوفين وكسوفين. يوم الخميس 20 إبريل سيحدث كسوف خليط للشمس، ولا يشاهد في سماء المملكة، ويوم السبت 14 أكتوبر سيحدث كسوف حلقي للشمس ولا يشاهد في المملكة أيضًا”.

وأضاف “يوم الجمعة 5 مايو سيحدث خسوف كاذب للقمر، ويشاهد في سماء المملكة، ويوم السبت 28 أكتوبر سيحدث خسوف جزئي للقمر وسيشاهد في سماء المملكة.