كشف مقطع فيديو، عن لحظة إنقاذ شخص محتجز داخل مركبة بمجرى سيل في قرية أبيار الماشي بالمدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1609875631034228736?s=20&t=Tlq1XwScMTOf0AKPwjqNpA