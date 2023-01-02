وثّق مقطع فيديو للحظات الأولى من محاولة اغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في عام 1985.

ونفذت عملية الاغتيال حين كان الشيخ جابر الأحمد الصباح في طريقه للذهاب إلى مكتبه في قصر السيف، وكانت هذه المحاولة عن طريق سيارة مفخخة، وأصيب الأمير حينها بخدوش بسيطة بسبب الزجاج المنثور .

وأظهر المقطع محاولة الاغتيال الآثمة والخسائر اللاحقة لها، وقتل اثنان من مرافقي الأمير، وواحدًا من المارة بينما أصيب 12 شخصًا .

وكانت ألسنة النيران تتصاعد من موقع الانفجار، فيما حطمت الشظايا واجهات محال تجارية وسيارات كانت قريبة من الموقع، ومن شدة تأثير المواد المتفجرة في السيارة اليابانية لم يعد لها أثر يذكر غير قطع صغيرة من محركها الفولاذي فيما لم يتبق من أشلاء قائدها سوى قطع متناثرة هناك.