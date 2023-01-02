وصل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه إلى استاد نادي سانتوس البرازيلي استعدادا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

واجتمع آلاف المشجعين اليوم الأثنين، في ساحة الملعب، لاستقبال موكب بطل كرة القدم بيليه.

وأطلقت الجماهير ألعابًا نارية تحية للراحل بيليه أثناء مرور موكب نقل جثمانه إلى مدينة سانتوس موطن اللاعب، حيث سيدفن فيها بمقبرة عمودية.

وتحرك الموكب وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة.

وسيوضع جثمان بيليه عند دائرة المنتصف بملعب نادي سانتوس لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة، حسب ما أعلنه النادي الذي لعب له بيليه لسنوات طويلة.