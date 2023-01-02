ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل الطائرة، اليوم الأثنين، طريقه إلى الرياض للانضمام لفريقه الجديد النصر.
ووجه رونالدو في مقطع فيديو له من داخل الطائرة رسالة لجماهير النصر قائلا: “مرحبا، أراكم قريبا”.
وأعلن نادي النصر عن إقامة حفل لاستقبال اللاعب البرتغالي، غـدًا الثلاثـاء، في الساعة السابعة مسـاءً، في ملعب مرسول بارك.
فيديو | البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه إلى الرياض للانضمام لفريقه الجديد #النصر #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/T2O5bY7zUs
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 2, 2023
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