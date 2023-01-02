ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل الطائرة، اليوم الأثنين، طريقه إلى الرياض للانضمام لفريقه الجديد النصر.

ووجه رونالدو في مقطع فيديو له من داخل الطائرة رسالة لجماهير النصر قائلا: “مرحبا، أراكم قريبا”.

وأعلن نادي النصر عن إقامة حفل لاستقبال اللاعب البرتغالي، غـدًا الثلاثـاء، في الساعة السابعة مسـاءً، في ملعب مرسول بارك.