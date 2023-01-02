في حادث أعاد للأذهان واقعة وفاة الطفل ريان في المغرب الذي سقط في بئر واستمر لعدة أيام حتى وفاته، سقط طفل فيتنامي يبلغ من العمر 10 سنوات في حفرة ضيقة بموقع بناء.

وقام رجال الحماية المدنية بإمداد الطفل العالق في الحفرة بأنبوب أكسجين حتى يستطيع أن يتنفس، مع استمرار الحفر نحو مكان سقوطه.

وذكرت تقارير أن عمق الحفرة نحو 35 مترا وعرضها 25 سنتيمترا فقط، وسط معلوما بأن حالة الطفل مستقرة.