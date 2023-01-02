لم يتحدد مصير لاعب الهلال سلمان الفرج من المشاركة في الكلاسيكو أمام الاتحاد، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن.

وكشفت تقارير أن الفرج أصبح قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث يجري حاليًّا برنامج المرحلة الأخيرة من تأهيله بعد إصابته في الساق خلال مواجهة المنتخب أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ولم يتحدد موعد عودة الفرج إلى المشاركة في المباريات، فيما يفضل الجهاز الطبي اكتمال جاهزية اللاعب بشكل تام.