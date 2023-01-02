قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن مرتفعات منطقتي تبوك والحدود الشمالية ستشهد تساقط ثلوج كثيفة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف أن الثلوج قد تتساقط أيضا على أجزء من منطقة الجوف، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأكد تساقط الثلوج في مناطق شمال المملكة جاء بسبب انخفاض دراجات الحرارة في طبقة معينة من طبقات الجو العليا مع وجود نسب رطوبة، مضيفا أن مرتفعات تبوك تكون أبرد من سطح الأرض في مدينة تبوك.