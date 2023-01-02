قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، تعازيه لذوي اللاعب البرازيلي الراحل بيليه في ملعب سانتوس.

وكان جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه قد وصل إلى استاد نادي سانتوس البرازيلي استعدادا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

يذكر أن الآلاف من المشجعين احتشدوا، اليوم الأثنين، في ساحة الملعب، لاستقبال موكب بطل كرة القدم بيليه.