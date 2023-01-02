فسر متحدث أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، سبب وجود صهاريج المياه ومضخات السحب في شوارع جدة حتى الآن لرفع منسوب المياه الزائد جراء هطول الأمطار.

وقال إن وجود الصهاريج لتصريف الأمطار يعد مزعج إلا أن الأمانة تعتمد عليها في سحب المياه نظرا لعدم تغطية المدينة بشكل كامل بشبكة تصريف مياه الأمطار، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن الصهاريج تعد حل مؤقت لحين استكمال شبكة تصريف المياه في المدينة، لافتا إلى أنه تم الاستعانة ببعض المضخات للمساعدة في رفع مياه الأمطار.