أثارت الفنانة المصرية هلا رشدي، حالة من الجدل، بعد ظهورها في مقطع فيديو مع ابنها من أمام الكعبة المشرفة.

وظهرت رشدي وهي تقوم بالتصوير مع ابنها، مقطع على تيك توك، ما أثار غضب متابعيها.

وكانت الفنانة المصرية قد أرفقت المقطع بتعليق: “حبيبي يا معز قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر، قولت اتصور معاه كام صوره وألعب معاه شوية”.

وتابعت: “تخيلت ساعتها سيدنا النبي وهوه بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهمه بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب”.

وأضافت: “اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم”.