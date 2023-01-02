قررت وزارة السياحة والآثار في مصر وقف 8 شركات سياحية عن العمل، وعدم تنظيم أي رحلات لها خلال العام الحالي، بما فيها موسم العمرة والحج.

وجاء ذلك في إطار الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفات.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة سامية سامي أن هذه الجزاءات جاءت نظرًا إلى قيامهم بتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، مما يعد تحايلاً وضياعاً لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة.

وطالبت بضرورة التزام الشركات السياحية بكل الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج، حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والشركات السياحية في مصر.